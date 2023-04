Jojo: un cosplay di Yukako Yamagishi con i suoi ricci neri all'italiana

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una popolare saga creata da Hirohiko Araki. Ambientata in un universo alternativo, la serie segue le avventure della famiglia Joestar e dei loro discendenti, tutti dotati di poteri straordinari.

Una delle parti più famose della serie è Diamond is Unbreakable, quarta generazione ambientata nella città di Morio-Cho, in Giappone. È qui che incontriamo Yukako Yamagishi, una ragazza timida e apprensiva che si innamora follemente di Koichi Hirose, uno dei protagonisti della storia.

Yukako Yamagishi è un personaggio particolare, poiché inizialmente sembra una studentessa normale e tranquilla, ma in realtà diventa estremamente pericolosa per uno dei protagonisti della serie, diventando inizialmente un'antagonista. La sua ossessione per Koichi la porta a diventare manipolativa e violenta, e il suo potere le consente di controllare i capelli come se fossero arti aggiuntivi. Questo fa di lei un avversario formidabile per Koichi e gli altri membri del gruppo di protagonisti. Col tempo però diventa un personaggio amato, oltre a essere una delle poche figure femminili di spicco a entrare in combattimento nelle prime serie.

Questo cosplay di Yukako Yamagishi creato dalla cosplayer italiana Kiaraberry è davvero impressionante. Il costume verde è una fedele riproduzione dell'uniforme scolastica che Yukako indossa nella serie, con l'aggiunta di una parrucca nera e riccia per replicare i suoi capelli molto lunghi e ben curati, prima che li utilizzi grazie al potere del suo Stand.

Nonostante la pazzia mostrata nella prima parte, Yukako è stata difesa da alcuni appassionati di Jojo. E sempre dalla stessa ambientazione, ecco un cosplay di Lisa Lisa da Jojo.