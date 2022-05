Jojo: Diamond is Unbreakable, ecco come sarebbe stata l'opening in stile anni '90

Hirohiko Araki lanciò Le Bizzarre Avventure di Jojo negli anni '80. Fu, per molto tempo, un grande rivale di Dragon Ball e tante altre serie che passarono su Weekly Shonen Jump in quel periodo. Dato che la storia era composta da fasi diverse, ci vollero gli anni '90 prima di vedere in azione i personaggi di Diamond is Unbreakable.

Purtroppo però, per i fan di Jojo prima di poter vedere un adattamento animato ci vollero diversi anni. Inizialmente fu necessario il 1993 per guardare Jotaro e gli altri in viaggio come nella terza serie, poi arrivò un film nel 2007 che narrò le storie di Phantom Blood. Fu necessario l'intervento di David Productions che dieci anni fa portò al pubblico l'anime di Jojo definitivo, che al momento è arrivato alla saga di Stone Ocean. Quindi Jojo: Diamond is Unbreakable non si è potuto godere appieno gli anni '90, con tutte le sue musiche in stile city pop e grafiche ormai vintage.

Il fan JuanSnowPro, avvalendosi di un video di XauyChu, ha ideato una sigla anni '90 per Jojo: Diamond is Unbreakable. Tra risoluzione grafica, soluzioni artistiche, una canzone che sembra tratta da un album di 30 anni fa e atmosfere vecchio stampo, vi ha convinto questa realizzazione? Intanto non perdetevi l'opening di Stone Ocean.