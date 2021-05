JoJo, Diamond is Unbreakable: un fan crea un divertente crossover con Adventure Time

Mentre è già disponibile il trailer per il film dedicato ad un personaggio di Diamond is Unbreakable, ecco un divertente video prodotto da un fan di Jojo e Adventure Time che ha deciso di creare un crossover tra le due opere.

L'utente di YouTube By Hadi ha condiviso sulla celebre piattaforma streaming la sigla di Diamond is Unbreakable, ricreandola però nell'originale mondo di Adventure Time. Come potete vedere dal video presente in calce alla notizia, Finn e Jake i due protagonisti dell'opera di Cartoon Network sono diventati rispettivamente Josuke Higashitaka e Okuyasu. Dai commenti presenti su YouTube scopriamo che la scelta di far diventare BMO Koichi ha convito i numerosi fan delle due serie, mentre il famoso Re Ghiaccio si è trasformato in Jotaro Kujo, accompagnato dal suo stand Star Platinum, per l'occasione diventato un pinguino.

In pochi giorni il filmato ha superato le 5 mila visualizzazioni, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane aumenteranno ancora, considerando la grande fantasia e abilità dell'autore nel decidere di ricreare la famosa sigla della quarta parte di JoJo.

Per concludere, oltre a segnalarvi questo easter egg di Diamond is Unbreakable, vi ricordiamo che è stata già annunciata la trasposizione di Stone Ocean, anche se ancora non sappiamo quando saranno disponibili le prime puntate.