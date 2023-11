Jojo: Dio Brando di Stardust Crusaders in un affascinante cosplay femminile

Hirohiko Araki ha ideato molti personaggi inquietanti in Le Bizzarre Avventure di Jojo, ma a distanza di anni e di nuovi racconti con protagonisti inediti e rivisitati, Dio Brando, introdotto nella prima serie, resta l’antagonista più iconico e memorabile della storia generazionale della famiglia Joestar, ed è tornato con un cosplay femminile.

Presentato come un giovane ragazzo rimasto orfano di padre, Dio Brando viene accolto dal padre di Jonathan Joestar, crescendo al fianco di quest’ultimo e manifestando sin dalla gioventù grande malvagità e ambizione. Anni dopo, impossessatosi del corpo del fratello acquisito, Jonathan, Dio tornerà a disturbare il viaggio verso l’Egitto di Jotaro Kujo, nipote di Joseph.

In quella circostanza Dio Brando si è dimostrato un villain ancora più abile e strategico, in grado di adattarsi al nuovo power system introdotto proprio nella terza serie, e cercando di fermare Jotaro e i suoi compagni mandandogli contro sottoposti con Stand variegati e originali. Nonostante i suoi sforzi, e il vantaggio di The World, però, verrà sconfitto dal protagonista in persona, in una delle battaglie più memorabili dell’opera.

Per rendere onore a quella specifica versione di Dio Brando, la cosplayer Muatori ne ha vestito i panni, assumendo anche una delle tipiche pose immaginate da Araki. Tutto sommato, la sua interpretazione risulta abbastanza fedele al design originale, con l’alternanza di nero e oro come colori principali.

