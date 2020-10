Jojo, Dragon Ball, Naruto e tanti altri nel nuovo crossover tra Among Us e gli anime

Among Us è un videogioco diventato particolarmente popolare di recente e sta competendo nelle posizioni più alte delle classifiche tra Twitch e altri per numero di video streammati. Questo ha portato alla creazione di tanti crossover e sulle nostre pagine ve ne abbiamo segnalato uno tra Among Us e ONE PIECE. Ma ne arriva un altro con Jojo.

Il fan Landonardo, creatore di contenuti video, ha deciso di proporre una nuova versione del suo crossover tra Among Us e il mondo degli anime. Se ricordate, erano già stati condivisi i due video di Among Us dove i fagiolini impostori e della ciurma diventavano personaggi degli anime: onde energetiche, frutto Gum Gum, uno splendido Death Note.

Stavolta Landonardo prosegue portando sia anime nuovi che alcuni già condivisi, ma con altri personaggi. Nel video che potete osservare in alto si parte con Majin Bu di Dragon Ball che trasforma il suo avversario in una barretta di cioccolato. Si continua con Rock Lee di Naruto, Hinata di Haikyuu, Shinji Ikari e l'EVA-01 di Neon Genesis Evangelion.

Man mano che scorrono i personaggi, si arriva alla parte finale dove la fa da padrone Le Bizzarre Avventure di Jojo. In particolare, la seconda metà del video si concentra su una riproduzione di Stardust Crusaders con alcuni colpi di scena. Alla fine tutto si risolve con uno scontro tra Jotaro Kujo e Dio Brando epicamente realizzato. Quali anime vorreste vedere nella prossima versione?