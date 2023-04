Jojo: le due versioni di Joseph Joestar si incontrano in un video diventato virale

Nella più che trentennale serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, sono pochi i personaggi che tendono a tornare tante volte quanto Joseph Joestar. Lo sbruffone protagonista di Battle Tendency ha infatti ricoperto diversi ruoli rilevanti anche nelle serie successive, e per ricordarlo i suoi due doppiatori americani hanno realizzato un simpatico video.

Conosciuto quando era ancora un ragazzo nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, Joseph è poi tornato come un uomo anziano, ma ancora decisamente in forma, pronto ad aiutare suo nipote Jotaro e compagni in un viaggio attraverso l’Egitto per trovare una cura per la figlia, riuscendo ad utilizzare anche uno Stand, Hermit Purple. In Diamond is Unbreakable sono poche le informazioni che lo riguardano, se non che sia ormai diventato un centenario, e che sia il padre del protagonista Josuke Higashikata.

Da relativamente poco, nella parte conclusiva di JoJolion, il maestro Araki ha inserito una versione più giovane di Joseph, sorprendendo i lettori. In attesa di scoprire come evolverà questa variante del Joestar più sbruffone di tutti, in calce potete vedere l’incontro tra Benjamin Diskin e Richard Epcar, doppiatori che hanno prestato la voce a Joseph rispettivamente per Battle Tendency e Stardust Crusaders.

Epcar si ritrova improvvisamente di fronte al suo personaggio, interpretato da Diskin. In what if simpatico, considerato il coinvolgimento diretto dei doppiatori, e l’iconica espressione Oh My God pronunciata da Epcar che ha fatto scatenare gli appassionati sui social, facendo diventare il video virale su ogni piattaforma. E voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

In conclusione vi lasciamo alla classifica di tutte le ambientazioni di Jojo.