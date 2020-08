Jojo: i fan ricordano il fantastico OVA scritto da Satoshi Kon

Le Bizarre Avventure di Jojo hanno debuttato nel 1987 sulle pagine di Weekly Shonen Jump con l'introduzione della Jonathan Joestar e di Dio Brando nella serie Phantom Blood. Anche se solo di recente vi è stato un adattamento anime curato da David Production, nel 1993 era stato realizzato un OVA molto apprezzato, diretto da Satoshi Kon.

Prodotta da Studio APP la mini serie, composta da sei episodi, ha adattato parte degli eventi raccontati nella terza serie, Stardust Crusaders, che seguiva le disavventure egiziane di Jotaro Kujo, suo nonno Joseph e dei loro compagni per trovare e sconfiggere il villain per eccellenza della famiglia Joestar, Dio Brando.

La storia raccontata si allontana da quanto visto sia nel manga che nella recente trasposizione animata, ma è stata comunque in grado di conquistare numerosi spettatori all'epoca. A curare la regia e la sceneggiatura dell'OVA era stato chiamato Satoshi Kon, artista molto affermato nel settore, che è venuto a mancare 10 anni fa, il 24 agosto 2010.

Per ricordarlo, l'utente @Pichuunnn ha condiviso su Reddit qualche scena di uno degli episodi della serie che Kon ha diretto, potete trovare il post in calce alla notizia. Nel video vediamo uno scorcio della lunga battaglia finale, con protagonisti Joseph e Kakyoin, che cercano di seminare in auto Dio Brando tra le strade del Cairo.

Cosa ne pensate di questo ritorno all'animazione giapponese dei primi anni '90? Preferite questo stile o quello più recente per la serie di Jojo? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che una fanart ci ha mostrato Josuke e compagni sui banchi di scuola, e vi lasciamo ad una parodia del combattimento tra Jotaro e Dio.