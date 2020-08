Jojo: una fanart ci mostra Josuke e compagni sui banchi di scuola

La serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo ci ha presentando protagonisti sempre stravaganti e fuori dal comune, e di sicuro la frenetica vita di Josuke Higashikata, personaggio principale di Diamond Is Unbreakable, nell'immaginaria cittadina giapponese Morioh, ne è un perfetto esempio.

Introdotto come figlio illegittimo di Joseph Joestar, visto in Battle Tendency e al fianco del nipote Jotaro in Stardust Crusaders, il sedicenne Josuke cercherà di fermare un terribile serial killer, grazie all'aiuto dei suoi compagni, e al suo potente Stand, Crazy Diamond.

Alternando scene di combattimenti ad intermezzi drammatici, i ragazzi di Morioh hanno molte più cose a cui pensare rispetto alla normale quotidianità passata sui banchi di scuola dai loro coetanei, e grazie ai particolari poteri che contraddistinguono ogni personaggio Hirohiko Araki è riuscito a creare una storia dal ritmo perfetto, caratterizzata da un artefatto misterioso, l'Arco e la Freccia, e l'onnipresente minaccia di Yoshikage Kira.

Pensando ai personaggi alle prese con una vita normale, il fan @lahme2 ha condiviso su Reddit un disegno che vede Josuke e gli altri seguire una lezione d'arte tenuta da Rohan Kishibe. Come spiegato dall'autore dell'illustrazione, riportata in fondo alla pagina, uno degli obiettivi era rappresentare più personaggi possibili, infatti fuori dalle finestre si possono intravedere gli altri Jojo.

Ricordiamo che Jotaro è diventato protagonista di un invito fanmade, e vi lasciamo allo speciale sui migliori Stand dell'opera di Araki.