JoJo: un fantastico cosplay di DIO tutto al femminile

Le Bizzarre Avventure di JoJo è indubbiamente una delle opere più note e apprezzate dell'intero panorama shonen. L'autore, Hirohiko Araki, è riuscito a creare personaggi dal grande carisma, che i fan continuano ad amare ancora oggi. E ora è arrivato anche uno straordinario omaggio sotto forma di cosplay.

Tra fan art e cosplay, i tributi realizzati dai fan per omaggiare il lavoro di Araki sono innumerevoli e spesso non si fa distinzione tra protagonisti e antagonisti, tutti vengono apprezzati allo stesso modo indipendentemente dal ruolo che svolgono all'interno dell'opera.

In più circostanze, Hirohiko Araki ha affermato l'importanza dei rivali e tra questi è impossibile non citare Dio Brando, noto anche semplicemente come DIO, che fece la sua prima apparizione in Phantom Blood.

VeroCaldeira ha voluto dimostrare il suo amore nei confronti di questo iconico personaggio pubblicando sul proprio profilo Instagram un cosplay che rappresenta fedelmente DIO nei suoi panni color verde e giallo, enfatizzando le pieghe dei vestiti con degli spessi tratti neri, a ricordare lo stile di Araki.

Cosa ne pensate di questo cosplay? E poi, avete mai immaginato cosa potrebbe accadere se DIO incontrasse gli antagonisti di altre opere?