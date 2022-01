Le Jojo girls in azione in quattro cosplay: Lisa Lisa, Jolyne, Trish e Yukako in foto

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una delle serie più lunghe attualmente in corso nel panorama giapponese. Anche se negli ultimi anni Hirohiko Araki ha suddiviso le proprie serie in generazioni, possono essere tutte considerate come un unico manga - come tra l'altro accadeva fino agli anni 2000. Ci sono stati quindi tanti personaggi in azione.

Solo pochi di essi però sono state donne. Araki ha perlopiù fatto interagire gli uomini, dando loro poteri e lanciandoli in battaglia in ogni capitolo della serie, con le donne che sono state in disparte per lungo tempo. Sono poche le figure femminili in Le Bizzarre Avventure di Jojo che hanno preso in mano la situazione e si sono distinte in modo particolare.

La cosplayer giapponese Chamomile Chami ha deciso di omaggiare quattro donne di Jojo in alcuni cosplay. Ha riunito sulla sua pagina Twitter quattro foto con un cosplay di Lisa Lisa, madre di Joseph e presentata in Battle Tendency, un cosplay di Yukako Yamagishi, ragazza innamorata di Koichi Hirose in Diamond is Unbreakable, un cosplay di Trish Una, vittima del padre Diavolo in Vento Aureo, e infine un cosplay di Jolyne Kujo, la recente protagonista di Stone Ocean.

L'ultima in elenco è stata l'unica protagonista donna: ecco perché Araki ha scelto Jolyne come personaggio principale di Stone Ocean.