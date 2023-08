Jojo: la volta in cui Hirohiko Araki incontrò l'icona del cinema Clint Eastwood

Hirohiko Araki è un artista dai molti interessi, l’ha dimostrato attraverso i numerosi riferimenti a musica, cinema e letteratura presenti nella serie Le Bizzarre Avventure di Jojo. Ed è stata proprio la sua opera a fargli incontrare uno dei suoi attori preferiti, un’icona di Hollywood e del genere western: Clint Eastwood.

Vincitore di cinque premi Oscar, Eastwood ha segnato la storia del cinema occidentale come pochi altri, e per puro caso si ritrovò coinvolto in un evento dedicato ai 25 anni della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo. In quell’occasione Araki riuscì quindi ad incontrare, e scambiare quattro parole, con l’attore, come potete vedere nella foto riportate in fondo alla pagina.

“Certo. Ero nervoso. Ma lui era rilassato, e stava mangiando un biscotto gigante mentre parlavamo, e poi se ne è andato lasciandone metà. Lo portai a casa come un souvenir”, ha commentato così Araki rivivendo le emozioni provate nell’incontrare Eastwood, e condividendo con gli appassionato il singolare ricordo del souvenir. Si tratta, indubbiamente, di un incontro storico e importante, capace di avvicinare due media così diversi, come i manga, e il cinema, rappresentati da due artisti illustri, arrivati all’apice dei rispettivi campi.

E voi sapevate dell’incontro tra Araki ed Eastwood? Cosa ne pensate? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alla cover del capitolo 6 di JoJo Lands, e ad un inaspettato crossover tra Jojo e le Tartarughe Ninja in un frame di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, in uscita il 2 agosto negli Stati Uniti.