Jojo: I fan si scatenano sui social per festeggiare i 100 anni di Joseph Joestar

Anche l'importante casa editrice statunitense VizMedia, che detiene i diritti di Le Bizzarre Avventure di Jojo, ha voluto festeggiare Joseph condividendo la tavola in cui pronuncia una delle sue frasi iconiche " Oh My God! ". Ricordiamo che Luffy e Sanji sono entrati nell'universo di Jojo grazie ad una fanart , e vi lasciamo ad un'esilarante descrizione degli Stand .

Il 27 settembre 1920 nasceva uno dei personaggi più amati dell'intera serie creata da Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo : Joseph Joestar, protagonista di Battle Tendency apparso anche in Stardust Crusaders, e i fan naturalmente non si sono lasciati sfuggire un'occasione del genere per riempire i social di post celebrativi.

HAPPY BIRTHDAY TO THE MOST STUPID ASS HIMBO TO EVER EXIST AKA JOSEPH JOESTAR, LOVE YOU KING 😘😘 pic.twitter.com/tuoz3f1kJ2 — Bit⁴🍒CEO of SDC ✨ (@josukeswife) September 26, 2020

HAPPY BIRTHDAY TO THE CHAD THAT WILL NEVER DIE



JOSEPH JOESTAR



JOSUKE HIGASHIKATA WOULDN'T HAVE EXISTED WITHOUT HIM SO RESPECT HIM PLS pic.twitter.com/PVUwWAYJLc — King Bomb Omb (@GoldenSpiritAki) September 27, 2020

Happy 100th Birthday to Joseph Joestar!! He's lived through like 7 plane crashes I doubt old age will get him any time soon#JoJosBizarreAdventure #JosephJoestar pic.twitter.com/41rc8miAly — Fangirl (@JustaFanGirl_y) September 27, 2020

HAPPY BDAY MR SEXY WORLDWIDE JOSEPH JOESTAR LOVE OF MY LIFE LETS CELEBRATE THESE 100 YEARS OF SEXINESS pic.twitter.com/POrGPUR2sP — federica ☆🐸 JOSEPH 100 (@himbo4joseph) September 26, 2020

September 27, 1920, Joseph Joestar was born, Happy birthday Jojo!🎉🎉🎉🎉🎉 pic.twitter.com/Umbd3SntRJ — Today in JoJo History🖌🌏 (@TodayJojo) September 27, 2020

Today is the only day you get to retweet this. Happy 100th birthday Joseph Joestar. pic.twitter.com/7qlRdbaq0w — Elly @ birthday is 9/29 🥳 (@MsEllyG) September 27, 2020

OH MY GOD!!! Happy 100th birthday, Joseph Joestar! pic.twitter.com/eMTEWIp0OL — VIZ (@VIZMedia) September 27, 2020

Day 427



Stone Ocean is not confirmed?



Today, September 27th is Joseph's 100th birthday. I'm sure he's still alive. pic.twitter.com/A9mwXjsxyL — Is Stone Ocean Confirmed? (@Pt6Confirmation) September 27, 2020