Jojo: l'iconico Dio Brando di Stardust Crusaders prende vita in un perfetto cosplay

Le Bizzarre Avventure di Jojo è una delle serie più seguite e longeve della storia dei manga. Sin dalla sua prima apparizione sulle pagine di Weekly Shonen Jump l'opera di Hirohiko Araki si è affermata come una delle più stravaganti per quanto riguardo lo stile e la caratterizzazione dei personaggi, tra cui naturalmente anche gli antagonisti.

Nonostante nel corso delle diverse generazioni della famiglia Joestar siano state presentate numerose figure prettamente negative, quando si pensa al villain per eccellenza, che è riuscito non solo ad ostacolare e mettere in difficoltà i protagonisti, ma anche a conquistare i milioni di lettori e spettatori della serie, l'unico nome che viene in mente è Dio Brando.

Dio ha ricoperto molti ruoli nel corso delle prime stagioni, macchiandosi di peccati che non è possibile redimere, come l'aver preso il controllo del corpo di Jonathan Joestar, per tornare 100 anni dopo nella serie Stardust Crusaders, ed essere pronto nuovamente ad ostacolare Jotaro, Joseph e la figlia di quest'ultimo, Holly. Nel corso dell'avventura ambientata in Egitto, Dio si dimostrerà più potente che mai, grazie soprattutto allo Stand The World, e per celebrarlo un fan ha deciso di dedicargli un cosplay.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, l'utente @siweiperfect ha ricreato alla perfezione il design di Dio, elaborato da Araki per le avventure della terza generazione della serie, ottenendo anche un enorme successo sui social. Ricordiamo che i doppiatori di Stardust Crusaders si sono riuniti in una foto, e vi lasciamo ai motivi per cui Bucciarati meriterebbe uno spin-off.