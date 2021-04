JoJo: In Stone Ocean rivedremo un vecchio avversario della famiglia Joestar

Nelle scorse settimane è stato condiviso l'annuncio della trasposizione animata de Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean, in molti sono quindi entusiasti di poter rivedere un famoso avversario degli Joestar.

Negli episodi di Stone Ocean seguiremo le vicende di Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro, personaggio protagonista della terza parte e apparso anche nelle puntate di quella successiva. Jolyne finirà in prigione in Florida a causa di false accuse, luogo in cui dovrà affrontare il suo futuro avversario Enrico Pucci e i suoi alleati. Oltre a loro rivedremo anche Dio Brando, vampiro e famoso rivale di Jonathan Joestar, che ha conosciuto Enrico Pucci prima delle vicende della terza parte di JoJo. I due hanno discusso molto dei loro obiettivi, mentre il prete è diventato un servitore fedele di Dio Brando, tanto che il vampiro gli ha concesso il potere per creare la sua versione del paradiso.

Per ora non sappiamo quando saranno disponibili gli episodi di Stone Ocean, David Production, lo studio di animazione che si occupa di trasporre i manga di Hirohiko Araki, ha solo annunciato il nome della doppiatrice di Jolyne: si tratta di Ai Farouz, che interpreterà la figlia di Jotaro e che ha già conquistato tutti i fan de Le Bizzarre Avventure di JoJo.