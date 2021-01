Jojo incontra Matrix: Jolyne e Neo protagonisti di una splendida illustrazione di Araki

Il 2021 potrebbe rivelarsi l'anno del ritorno di Le Bizzarre Avventure di Jojo con l'annuncio della trasposizione animata di Stone Ocean, che vedrà come protagonista Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, e protagonista di un'illustrazione firmata dallo stesso Araki che l'ha affiancata a Neo di Matrix, altre grande ritorno previsto per quest'anno.

La storia di Stone Ocean ci porterà a seguire i numerosi scontri di Jolyne con un mondo pieno di nemici, possessori di Stand, pedine di un piano elaborato originariamente dallo storico villain della serie, Dio Brando, che continua ad influenzare il destino delle nuove generazioni della famiglia Joestar. Le avventure dei personaggi creati da Hirohiko Araki hanno spesso incontrato altre opere in speciali crossover, e lo stesso mangaka ha voluto avvicinare il suo universo a quello creato dai fratelli Wachowski, con la fantastica illustrazione che potete trovare in calce alla notizia.

Condivisa su Reddit dall'utente @JojoSapiens l'immagine sarebbe apparsa sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2003, anno in cui è uscita la seconda pellicola della saga cinematografica, Matrix Reloaded, e come è possibile vedere per quanto lo stile dei due personaggi sia profondamente diverso non è impossibile pensare ad un personaggio come Neo inserito nello stravagante mondo ideato da Araki.

Ricordiamo che Kira Yoshikage ha ottenuto un bel cosplay al femminile, e vi lasciamo scoprire chi vincerebbe tra Jotaro e Ichigo in un ipotetico scontro.