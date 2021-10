Jojo incontra Matrix: Neo e Trinity entrano nell'universo di Araki con una fanart

L'universo narrativo di Le Bizzarre Avventure di Jojo, per quanto sia caratterizzato in maniera unica, legata al peculiare stile di Hirohiko Araki, è stato spesso soggetto di crossover con opere anche al di fuori dell'industria manga e anime, e stavolta ha raggiunto persino Hollywood, grazie ad un crossover con Matrix realizzato da un fan.

A molti di voi non sarà nuova questa apparentemente assurda fusione, dato che nel 2003 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, lo stesso Araki aveva celebrato la trilogia delle sorelle Wachowski con un'incredibile illustrazione ritraente Neo e Jolyne Cujo, protagonista di Stone Ocean, di cui a dicembre arriverà su Netflix la trasposizione animata.

Mentre molti appassionati attendono il ritorno dell'autore con la serie JoJo Land, e allo stesso modo altrettanti aspettano il quarto capitolo della saga di Matrix, l'utente Impossible_Surprise5 ha condiviso su Reddit un disegno fatto su commissione. Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, l'artista ha ritratto Trinity e Neo come se fossero personaggi della serie di bizzarre avventure ideate dal mangaka, ricreando con grande fedeltà il suo stile. Appare preponderante l'utilizzo del verde, colore emblematico dell'opera delle Wachowski, che torna anche sulle labbra dei due personaggi, altro tratto riconoscibile di Araki.

Ricordiamo infine che il disegnatore di The Promised Neverland, Posuka Demizu, disegnerà una vecchia storia di Hirohiko Araki.