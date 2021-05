Jojo incontra Pokémon: Dugtrio come gli Uomini del Pilastro in un post diventato virale

Prima dell'introduzione degli Stand, il mondo della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo girava attorno alla tecnica delle Onde Concentriche capace di contrastare le capacità sovrannaturali garantite dalla Maschera di Pietra, artefatto costruito in un'era remota da Kars, leader degli Uomini del Pilastro, protagonisti di un inquietante crossover.

Apparsi originariamente nella seconda parte delle disavventure della famiglia Joestar, gli Uomini del Pilastro, dopo essere stati risvegliati dai nazisti, si sono rivelati degli antagonisti incredibilmente potenti e pericolosi. Joseph ha tentato di ostacolare in ogni modo la ricerca della preziosa gemma che avrebbe garantito loro ulteriore potere, oltre alla possibilità di sopravvivere alla luce del sole.

Nel corso degli anni gli Uomini del Pilastro sono stati al centro di numerose immagini in cui apparivano del tutto ridicoli, soprattutto per il loro abbigliamento, e di recente l'utente Value_Pure ha mostrato un'inquietante, e allo stesso tempo esilarante, fusione tra il Pokémon talpa Dugtrio e il muscoloso design degli antagonisti di Battle Tendency. L'appassionato aveva anche realizzato un video per esaltare l'effetto sorpresa della simpatica figure, istantaneamente rimosso da alcuni moderatori di Reddit, ma in calce potete comunque trovare delle immagini riguardo il prodotto in questione, dove si notano le caratteristiche onomatopee dell'opera di Araki.

Ricordiamo che il doppiatore Maurizio Merluzzo ha ricordato le origini di Jojo, e che è stato aperto l'account Instagram ufficiale dedicato a Stone Ocean.