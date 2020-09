Jojo incontra Pokémon: Jotaro e Dio diventato dei potenti allenatori grazie ad una fanart

La serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo non ha molti elementi in comune con il franchise di Pokémon, se non il tema del viaggio che avvicina in qualche modo l'avventura vista in Stardust Crusaders con quella di Ash, Pikachu e altri allenatori. Nonostante le differenze però un fa ha voluto unire le due serie in una bellissima fanart.

Prendendo proprio in considerazione due dei personaggi fondamentali visti in Stardust Crusaders, il protagonista Jotaro Kujo, e l'antagonista Dio Brando, il fan @catororo ha condiviso su Reddit il fantastico disegno che potete trovare in calce alla notizia.

Mentre Pokémon sta proseguendo con la nuova serie Pokémon Esplorazioni, con un nuovo episodio alla settimana, che ci ha mostrato Ash al fianco di un nuovo co-protagonista, Gou, spostarsi da una regione all'altra, della trasposizione animata di Stone Ocean, sesta serie dedicata alle avventure di Jolyne Kujo, non sappiamo ancora nulla.

Nell'illustrazione riportata, l'artista ha voluto immaginare dei nuovi Stand per Jotaro e Dio, mettendo al fianco del protagonista un Lucario che invece della solita colorazioni grigia si presenta violaceo, mentre Dio si ritrova vicino ad uno splendido Dialga, pokémon leggendario in grado di manipolare il tempo, palese richiamo a The World.

Ricordiamo che la maschera di Dio Brando è diventata uno splendido tatuaggio, e che i fan hanno voluto ricordare l'OVA diretto da Satoshi Kon.