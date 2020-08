Jojo incontra Super Mario: Bowser diventa Dio Brando in uno speciale artwork

La serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo , a più trent'anni dalla sua prima pubblicazione, rimane tra i manga più apprezzati in Giappone, grazie all'originalità di stile del maestro Hirohiko Araki, e soprattutto ai personaggi sempre caratterizzati in maniera diversa.

Tra questi naturalmente troviamo il villain per eccellenza di tutte le generazioni di Jojo viste finora, ovvero Dio Brando. Inizialmente divenuto un vampiro grazie ai poteri della maschera di pietra, nella terza stagione, Stardust Crusaders, tornerà più forte di prima, grazie all'unione con il corpo di Jonathan Joestar e allo Stand The World.

Per onorare un personaggio che ha pesantemente influenzato le disavventure della famiglia Joestar, un fan ha deciso di realizzare uno splendido disegno, dando però vita ad una fusione a dir poco stravagante. Come potete vedere nel post, riportato in calce alla notizia, Bowser, nemico principale della serie di videogiochi dedicati a Super Mario, è stato rappresentato con l'indistinguibile ciuffo di Dio Brando, e con i colori del costume dell'antagonista.

Un crossover totalmente inaspettato che ha sorpreso i fan sia del brand più famoso della grande N, sia gli appassionati dell'opera di Araki. Ricordiamo che di recente un fan ha pensato ad un attore per il ruolo di Joseph, in un possibile live action della serie, e vi lasciamo alla nostra recensione di Vento Aureo, in attesa del ritorno dell'anime di Jojo.