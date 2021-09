Jojo incontra The Promised Neverland: Demizu disegnerà una storia perduta di Araki

Prima di Le Bizzarre Avventure di Jojo, opera ormai più che trentennale che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, il mangaka Hirohiko Araki aveva firmato una miniserie composta da sei capitoli, pubblicata prima su Fresh Jump nel 1982, per poi approdare nello stesso anno sulla rivista ammiraglia di Shueisha, Weekly Shonen Jump.

Si tratta di Cool Shock B.T., di una storia molto breve, che si sviluppa attorno a casi e avventure autoconclusive caratterizzate da elementi peculiari e stravaganti in perfetto stile Araki, e dove magia e mistero ricoprivano un ruolo fondamentale. Mentre la community attende nuove informazioni sul prossimo progetto del maestro, JoJo Lands, e aspetta l'anime di Stone Ocean in arrivo a dicembre, il mangaka ha annunciato una collaborazione degna di nota.

Cool Shock B.T. tornerà in una nuova versione, disegnata interamente al talentuoso Posuka Demizu, artista che ha illustrato The Promised Neverland, una delle serie di punta di WSJ degli ultimi anni, nonostante il malcontento generale provocato dalla seconda stagione dell'anime prodotto da CloverWorks. A partire dal 19 ottobre la miniserie verrà pubblicata sulla rivista Ultra Jump, come specificato nel tweet di @araki_jojo riportato in calce, dove si può vedere una piccola anteprima dell'arte di Demizu associata all'opera di Araki.

