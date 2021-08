Jojo: la passione per la musica del maestro Araki, e il ricordo del compianto Prince

Il mondo di Le Bizzarre Avventure di Jojo contiene molti riferimenti alle due grandi passioni del maestro Araki, la musica e la moda. In una delle ultime interviste il mangaka ha parlato della conclusione di JoJolion, per poi soffermarsi sul ricordo di un grande artista, che ha influito molto sulle sue opere, il compianto cantautore Prince.

La rivista Billboard Japan, con sede ad Osaka, ha organizzato un incontro con l'autore, durante il quale oltre ad un servizio fotografico di cui trovate un'immagine nel post in calce, sono stati discussi diversi temi. Il 2021 si sta rivelando un anno decisamente rilevante per le avventure della famiglia Joestar, con l'annuncio della trasposizione animata della sesta parte, Stone Ocean, la fine di JoJolion, nonostante la promessa di uno spin-off dedicato al personaggio di Josuke, e l'arrivo di episodi inediti per la serie live action di Così Parlò Rohan Kishibe.

Tuttavia durante l'intervista l'attenzione è stata rivolta al passato, nello specifico agli ultimi 10 anni, periodo in cui l'autore ha scritto e disegnato proprio JoJolion. Tra gli eventi il maestro ha anche ricordato il devastante terremoto del Tohoku del 2011, che con un magnitudo pari a 9.0 è il più potente mai registrato in Giappone, e che ha trovato spazio anche nell'incipit della storia. La conversazione si è poi diretta sulla musica, nello specifico sulla figura di Prince, cantautore venuto a mancare nell'aprile del 2016, e al quale Araki stesso era particolarmente legato, avendolo anche incontrato di persona.

Trattando rapidamente anche dell'album Welcome 2 America, pubblicato il 30 luglio 2021, Araki ha parlato con trasporto della sua passione per la musica, presente in tutte le sue opere, basti pensare ad alcuni nomi di Stand e personaggi, ricordando successivamente con affetto Prince e i pezzi che hanno influito molto anche sul suo lavoro, tra cui spiccano Soft and Wet, Purple Rain, e Dirty Mind.

Per concludere vi lasciamo alla guida su come vedere l'anime di Jojo, in vista della prossima stagione, in arrivo su Netflix a dicembre 2021.