Jojo in Italia con questo cosplay di Jolyne Kujo in posa Yare Yare Dawa

Serie dopo serie, Hirohiko Araki ha creato un universo affermato e ricco di personaggi. Le Bizzarre Avventure di Jojo non a caso è uno dei brand provenienti da anime e manga cresciuto di più nel corso degli ultimi anni, anche grazie a David Production che ha finalmente ridato lustro al lunghissimo percorso del sensei, snodatosi su più generazioni.

Dall'Inghilterra vittoriana alle prigioni californiane, i Jojo ne hanno vissute di avventure. I nemici affrontati sono stati tutti temibili e le sfide avvincenti, sia quelle che richiedevano l'uso dei cerchi concentrici che quelli più famosi, con gli stand. E dopo tante generazioni, finalmente in Le Bizzarre Avventure di Jojo è arrivata anche una protagonista femminile.

Jolyne Kujo è la protagonista di Stone Ocean, sesta parte dell'epica storia scritta e disegnata da di Hirohiko Araki. È la figlia di Jotaro Kujo, uno dei personaggi principali delle precedenti parti della serie, e quindi già di suo riesce a ereditare qualcosa dal padre, come un carattere forte e carismatico ma anche una buona dose di coraggio e, naturalmente, lo stand che la contraddistingue, Stone Free.

La storia di Jojo: Stone Ocean inizia con Jolyne erroneamente coinvolta in un crimine che non ha commesso. Viene quindi condannata ingiustamente a una pena detentiva e finisce in prigione negli USA. Tuttavia, adesso è libera e in Italia grazie a questo cosplay di Jolyne Kujo da Yare Yare Dawa creato da Curly Natsu. Vestito verde con ragnatele, capelli e altri colori degli stessi toni, la protagonista ha davvero preso vita con grande successo.

Eccola invece in una fusione con questo cosplay che unisce Jojo e Sailor Moon.