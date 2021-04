Jojo: Jean Pierre Polnareff protagonista di un dettagliato e spettacolare tatuaggio

Il recente evento tenuto in Giappone, Joestar The Inherited Soul ha ufficializzato l'arrivo della trasposizione animata dedicata all'avventura di Jolyne Kujo, Stone Ocean, e ha alimentato ulteriormente l'interesse che la community mondiale continua a mostrare nei confronti dell'opera di Hirohiko Araki.

Una delle particolarità della storia delle diverse generazioni di Joestar è la presenza di protagonisti e personaggi profondamente diversi tra loro e caratterizzati molto bene, in grado di essere facilmente ricordati dagli appassionati. Per questo motivo un fan, l'utente @xistosso ha pubblicato su Reddit la foto che trovate nel post in calce, ritraente un magnifico tatuaggio dedicato a Jean Pierre Polnareff.

Nonostante Polnareff abbia ricoperto un ruolo alquanto rilevante durante l'avventura di Jotaro Kujo in Stardust Crusaders, il design scelto per il tatuaggio è stato quello mostrato nella quinta avventura targata Araki, Vento Aureo, nella quale Polnareff si è rivelato una fonte d'informazioni utili per Giorno Giovanna e i suoi compagni, soprattutto riguardo il potere del leader di Passione, Diavolo, e del suo Stand King Crimson. Il risultato ottenuto è a dir poco fedele all'originale, del tutto simile al concept originale apparso nel manga e nell'anime.

Ricordiamo che l'animatore Ashiya ha festeggiato il compleanno di Koichi con un artwork speciale, e vi lasciamo ad un simpatico crossover con protagonisti i personaggi di Scooby-Doo.