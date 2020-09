Jojo: Jolyne Kujo entra nel mondo di Scott Pilgrim con un simpatico artwork

La sesta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo deve essere ancora ufficialmente annunciata, e anche se non sappiamo quando vedremo all'opera la giovane Jolyne Kujo, i fan dell'opera di Hirohiko Araki non sembrano voler smettere di dedicare alla figlia di Jotaro fedelissimi cosplay e artwork, tra cui si trovano anche simpatici crossover.

Infatti di recente, l'artista kremit_the_frog ha realizzato una versione molto particolare di Jolyne, rendendola parte della serie a fumetti canadese Scott Pilgrim, scritta e disegnata da Bryan Lee O'Malley. Il fan ha poi condiviso il disegno su Reddit, nel post che trovate in calce.

Come affermato dallo stesso artista, il crossover è stato un modo per celebrare in maniera unica, con la sua passione per Jojo, il ritorno di Scott Pilgrim, grazie all'annuncio durante l'Ubisoft Forward del videogioco Scott Pilgrim vs The World: Complete Edition. Jolyne sembra essere pronta ad entrare in azione al fianco del suo Stand, Stone Free, e la resa dei dettagli del design originale, unita ad uno stile molto simile a quello di O'Malley, non fanno che rendere il risultato finale un perfetto crossover tra le due serie.

