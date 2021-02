Jojo: Jolyne Kujo vi sorprenderà nel fantastico cosplay di Nyukix

La community della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo si aspetta importanti novità riguardo il futuro della trasposizione animata nell'evento previsto per questa primavera in Giappone, e mentre molti pensano già a come sarà rivivere la storia di Jolyne Kujo, figlia di Jotaro, in Stone Ocean, una fan ha deciso di omaggiarla con un bel cosplay.

Jolyne non dovrà affrontare le sue avventure da sola, in quanto sarà affiancata da alleati molto particolari e a tratti folli, come lo Stand Foo Fighters e Weather Report, ovvero Domenico Pucci. Nonostante la storia di Giorno Giovanna si sia conclusa, gli spettatori possono comunque aspettarsi il ritorno, almeno in un certo senso, dello storico antagonista Dio Brando, il quale aveva elaborato un accurato piano poco prima del finale di Stardust Crusaders.

Per celebrare la protagonista di Stone Ocean, l'utente @Nyukix ha condiviso sui social lo splendido cosplay che potete vedere nell'immagine in calce. Il design ricreato è molto fedele all'originale, con un top blu caratterizzato da una ragnatela, l'acconciatura classica di Jolyne, e i capelli di un blu e verde molto accesi.

Ricordiamo che Jojo ha incontrato Ed, Edd e Eddy in uno stravagante crossover, e vi lasciamo alla classifica degli otto protagonisti, dal più debole al più forte.