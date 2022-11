Jojo: Josuke e Rohan con lo stile di Stone Ocean nelle illustrazioni di un fan

Manca poco al ritorno di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean con gli ultimi episodi dell'anime prodotto da David Production, e prima di vedere come andrà a finire la storia di Jolyne Kujo nel carcere di Dolphin Street, un appassionato della serie ha rivisitato il design di due personaggi adattandolo allo stile della sesta parte.

Si tratta nello specifico di Josuke Higashikata e Rohan Kishibe, entrambi apparsi per la prima volta nella quarta parte dell’opera di Araki, Diamond is Unbreakable, con il ritorno dell’alter ego dello stesso mangaka nella miniserie Così Parlò Rohan Kishibe, già interamente disponibile su Netflix.

L’artista Genda13 ha condiviso su Reddit le sue personali rivisitazioni dei due protagonisti, riuscendo a rispettare il loro design originale e allo stesso tempo ad adattarlo ai colori più accesi e acidi che hanno caratterizzato la rappresentazione dell’avventura di Jolyne.

Come potete vedere nelle illustrazioni riportate nel post in calce, il fan ha aggiunto anche ulteriori tratti peculiari dell’ultima serie come la presenza di ciglia molto più accentuate, e un più marcato utilizzo delle ombre e delle ombreggiature. Voi cosa ne pensate di questo omaggio a Josuke e Rohan? Ditecelo nella sezione commenti.

In conclusione, vi lasciamo scoprire quali sono i tre Stand più potenti della serie.