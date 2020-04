Jojo: Jotaro e Dio ci insegnano a stare in quarantena in questa fan art

In questo difficile periodo di pandemia globale, gli anime sicuramente sono un medium che avranno aiutato molti appassionati a distrarsi o a riempire il tempo in questa quarantena forzata. Poiché si fa di necessità virtù, in molti hanno iniziato a recuperare serie cult dai molti episodi. Fra le più viste troviamo naturalmente Jojo.

Il capolavoro di Hiroiko Araki ha segnato diverse generazioni con i suoi personaggi fuori di testa e i poteri incredibili. Uno dei momenti più memorabili per i fan è senza alcun dubbio lo scontro finale fra il vampiro Dio Brando dallo stand The world (conosciuto anche come Za Warudo) in grado di fermare il tempo, nemico giurato della famiglia Joestar, e Jotaro Kujo, discendente proprio dei Joestar e dallo stand Star Platinum capace di sferrare colpi ad una velocità supersonica. The World e Star Platinum rientrano i quelli che per noi sono i migliori stand dell'opera di Araki.

L'utente reddit MoskiDraws si è immaginato come sarebbe stato uno dei momenti più epici dell'intera opera, lo scontro finale fra i due avvenuto a Il Cairo in Stardust Crusaders. In questa esilarante fan art possiamo vedere come l'intento sia quello di sensibilizzare le persone sul distanziamento sociale da mantenere fuori casa. Poichè il concetto stesso degli stand è proprio quello di stare attaccati al proprio portatore (salvo alcune eccezioni), l'idea di rappresentare The World con la mascherina è geniale.

Cose ne pensate di questa illustrazione? Se avete già finito di rivedere le Bizzarre Avventure di Jojo non perdetevi la nostra lista di 10 anime Netflix da recuperare durante la quarantena.