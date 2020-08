Jojo: Jotaro Kujo diventa il protagonista di uno speciale invito fanmade

Le Bizzarre Avventure di Jojo non ha molti momenti romantici, se si escludono le battute scambiate inizialmente tra Jonathan ed Erina nella prima serie, Phantom Blood, eppure una fan americana ha realizzato uno speciale biglietto d'invito per il tradizionale ballo di fine anno, con protagonista Jotaro Kujo.

Tra i numerosi combattimenti di Stand, in un viaggio che porta i protagonisti dal Giappone all'Egitto, Jotaro è sempre apparso freddo, distaccato, ed incredibilmente potente, soprattutto grazie a Star Platinum e alla sua forza di volontà.

Indubbiamente Jotaro è il protagonista apparso più volte durante tutte le serie, con un ritorno in Diamond Is Unbreakable, un breve cameo in Golden Wind e un'importante ruolo al fianco della figlia Jolyne in Stone Ocean.

Per rendere ancora più indimenticabile un personaggio del genere la fan @Bicon-Jade ha deciso di invitare il suo ragazzo al ballo di fine anno, con un simpatico gioco di parole e un fedele ritratto di Jotaro, come lo abbiamo visto in Stardust Crusaders. In calce alla notizia potete trovare il post condiviso dall'utente su Reddit.

Jotaro è stato in grado di uccidere Dio Brando alla fine della terza stagione, riuscendo anche a fermare il tempo per contrastare il potere di The World. Col passare degli anni purtroppo la sua forza fisica e le sue abilità sono venute meno, ma rimane tuttora uno dei personaggi più forti mai introdotti nell'universo creato da Hirohiko Araki.

Ricordiamo che di recente il combattimento tra Jotaro e Dio ha ottenuto una parodia, e vi lasciamo ad un indizio riguardante la prossima stagione dell'anime.