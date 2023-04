JoJo Lands: Araki sorprende i lettori con una delle scene più divertenti della serie

JoJo Lands la nuova serie parte dell’opera di Le Bizzarre Avventure di Jojo si è fatta attendere per diversi mesi, e Hirohiko Araki è tornato a intrattenere i lettori con un inizio piuttosto frenetico. Organizzare una rapina nella casa di un mangaka si sta rivelando complesso, soprattutto per il modo di agire degli alleati di Jodio e Dragona.

I ritorni sono sempre un elemento molto apprezzato dai fan di Jojo, e stavolta Araki ha deciso di inserire Rohan Kishibe, suo alter ego e autore di manga, nonché un utilizzatore di Stand, come vittima principale del primo colpo architettato proprio dal gruppo dei protagonisti. Nonostante gli avvertimenti sul non dover rubare altre cose se non gli oggetti designati, Usagi e Paco si sono divertiti a prendere orologi, decorazioni, e diverse bottiglie di alcol anziché concentrarsi sui diamanti.

Sequenze, riportate anche nei post che trovate in calce, che hanno finito per rendere il colpo molto più complicato di quanto calcolato e allo stesso tempo, visto l’assurdità della situazione, anche a suscitare ilarità nei lettori. Si tratta indubbiamente di uno degli inizi più stravaganti e leggeri ideati dal maestro Araki, utile anche a sottolineare la bizzarra caratterizzazione di Paco e Usagi, già molto apprezzati dalla community di appassionati.

E voi avete letto il terzo capitolo di JoJo Lands? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Ricordiamo infine che nel secondo capitolo di JoJoLands è tornato un personaggio molto amato, e vi lasciamo ai numeri da record per l’uscita della serie.