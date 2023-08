JoJo Lands: il ritorno di Rohan Kishibe era stato immaginato dall'editor Yamauchi

Rohan Kishibe è diventato uno dei personaggi più iconici della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, ricevendo persino una serie spin-off molto apprezzata. Rohan è diverso dagli altri personaggi, e gode di un trattamento speciale all’interno dell’opera in quanto alter ego di Araki, come mostrato anche nel capitolo più recente di JoJo Lands.

Il mangaka è tornato anche nell’avventura di Jodio e Dragona, senza apparenti cambiamenti che sarebbe necessario apportare quando si cambia dimensione in cui avviene la narrazione. Questo suo ritorno ha però radici inaspettate, ed era stato previsto da uno dei vecchi editor della serie, Satoshi Yamauchi.

Secondo Yamauchi, infatti, il personaggio di Rohan, visto anche il suo status speciale in quanto alter ego di Araki nella serie, esiste oltre le dimensioni in cui è stata suddivisa la serie, parole che al momento della rivelazione avevano acceso speranza nei fan di poter rivedere l’artista molto presto. Un desiderio che è stato esaudito nella serie JoJo Lands, ambientata in una dimensione parallela rispetto a Diamond Is Unbreakable, quarta parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo e prima in cui è apparso Rohan.

“Ricordo che pensavamo di avere come ambientazione di JoJolion un luogo molto simile alla quarta parte, anche per provocare un sorriso nei lettori, ma non mi sembra di aver mai discusso sul fatto di far sviluppare la storia nella stessa città”, ha poi commentato Yamauchi considerando le decisioni prese in fase di pre-produzione. “Abbiamo scherzato sul fatto che ‘Rohan lì potrebbe funzionare’. Dopotutto, riesce a completare i propri manoscritti persino durante il climax di Stone Ocean, quando il tempo trascorreva più velocemente; quindi, è probabile che la sua esistenza vada oltre il tempo e lo spazio”.

Cosa ne pensate di queste rivelazioni e anticipazioni sul personaggio di Rohan Kishibe? Ditecelo nei commenti. Per concludere, ecco la copertina del capitolo 6 di JoJo Lands, e vi lasciamo scoprire qual è il personaggio preferito di Araki della nona parte.