JoJo Lands: tutto ciò che sappiamo sul mistero della roccia lavica nella nuova serie

Nel corso della serializzazione di Le Bizzarre Avventure di Jojo Hirohiko Araki ha abituato i lettori a situazioni stravaganti e personaggi altrettanto peculiari. Sin dalla prima parte, Araki ha donato un ruolo centrale anche a diversi artefatti, e nella nuova serie, Jojo Lands, ha deciso di stravolgere la vita dei protagonisti con una roccia.

La nona parte delle avventure generazionali degli Joestar è incentrata sui furti di Jodio e Dragona Joestar al fianco dei loro compagni. L’obiettivo principale dei due protagonisti sembra essere quello di arricchirsi, e per farlo non si creano scrupoli a derubare persone abbienti. Il caso ha voluto però che tra le loro vittime ci fosse Rohan Kishibe, personaggio ricorrente e alter ego dell’autore nella serie. Kishibe nascondeva molto più di “semplici” diamanti nella sua abitazione, in quanto i ladri hanno trovato una piccola pietra lavica dai poteri incredibili.

Come infatti spiega Usagi nel capitolo 8 di Jojo Lands la roccia ha la capacità di attirare a sé oggetti e cose dal grande valore monetario. Una follia agli occhi dei protagonisti, che dopo essersi scontrati e aver quasi deriso Usagi, accettano di partecipare ad un suo esperimento. Lasciano cadere una banconota da venti dollari, e assistono ad un passante che la raccoglie senza pensarci due volte.

Tuttavia, non hanno nemmeno il tempo di arrabbiarsi per come si è sviluppata la situazione che sotto la piccola roccia lavica ritrovano la stessa banconota lasciata cadere poco prima. La sorpresa dei protagonisti comunica ai lettori l’incredibile potenziale del nuovo artefatto, destinato a cambiare radicalmente il loro modo di agire, magari aiutandoli nei loro colpi, ma soprattutto mettendoli in guai ancora più grandi, come mostrano le tavole finali del capitolo.

Cosa ne pensate di questa nuova aggiunta e trovata da parte di Araki? Fatecelo sapere nei commenti. Prima di salutarci ricordiamo che Dante di Devil May Cry è ispirato a Le Bizzarre Avventure di Jojo.