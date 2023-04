JoJo Lands: l'unicità dello Stand di Dragona Joestar

Nell’arco di soli tre capitoli Hirohiko Araki ha inserito moltissime novità all’interno di JoJo Lands nuova avventura dei discendenti della famiglia Joestar. Nel terzo capitolo in particolare sono già emersi dettagli curiosi e rilevanti riguardo Smooth Operators, Stand usato da Dragona Joestar, sorella maggiore di Jodio.

Già in occasione del debutto della nuova serie erano stati condivisi particolari sugli Stand dei protagonisti, ma nel corso della rapina organizzata in casa di un celebre autore di manga, Rohan Kishibe, ovvero alter ego di Araki stesso nella serie, Dragona ha mostrato come è strutturato e agisce il suo potere. Dragona può imporre il proprio volere ad un insieme di piccoli esseri, simili a dei robot in grado di muovere e far slittare elementi su varie superfici.

La stravaganza dello Stand in sé e la creatività dell’autore mascherata dalla volontà del personaggio, hanno fatto sì che il gruppo di operatori ricoprisse una parte centrale del colpo per rubare il diamante da sei milioni di dollari nella casa di Kishibe alle Hawaii. Ovviamente si tratta solo della prima vera azione di Smooth Operators, e considerato anche quanto visto in passato con poteri altrettanto assurdi, possiamo aspettarci utilizzi sempre più fantasiosi, e divertenti.

E voi state seguendo la nuova serie di Jojo? Vi ha colpito il singolare Stand di Dragona? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. Prima di salutarci ricordiamo che Araki ha già conquistato i lettori con una delle scene più divertenti della serie, e vi lasciamo ai numeri da record raggiunti dal primo capitolo di JoJo Lands in Giappone.