Jojo: Lisa Lisa si presenta con stile in questo cosplay dalle bizzarre avventure

La prima stagione de Le Bizzarre Avventure di Jojo di David Production ha adattato le prime due serie di Hirohiko Araki. Nella prima metà c'è stato quindi l'esordio del casato Joestar con la faida epica tra Jonathan e Dio Brando; il sangue della famiglia con la stella è passato poi ai discendenti, con Joseph Joestar in primis.

Per lungo tempo, durante la fase di Battle Tendency, abbiamo saputo ben poco della famiglia di Joseph Joestar. Accudito dalla nonna Elizabeth, che riuscì a scappare dalla nave affondata da Dio Brando e durante il cui evento morì anche Jonathan, solo dopo è stato reso noto che la madre era ancora in vita. Per di più, la donna divenne anche la sua insegnante nell'utilizzo delle arti delle onde concentriche.

Lisa Lisa fa il suo debutto in Jojo: Battle Tendency, a metà storia, e diventa una figura fondamentale molto velocemente, segnando anche il debutto di una Jojo girl che fino a quel momento era stata assente. La cosplayer Bamflol la celebra in questo cosplay di Lisa Lisa molto fashion con sciarpa rossa, vestito elegante e occhiali da sole, oltre ai capelli lunghi e neri al vento.

