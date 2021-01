Jojo: tutti i maggiori antagonisti della serie riuniti in una simpatica fanart

Nel corso dell'ormai più che trentennale serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, le generazioni della famiglia Joestar, sono state profondamente segnate dalla minaccia di alcuni personaggi malvagi, perfettamente caratterizzati grazie allo stile di Hirohiko Araki, e che un appassionato ha voluto rappresentare, tutti uniti, in una fanart.

Come potete vedere dal post riportato in fondo alla pagina, l'utente @generic15 ha infatti condiviso su Reddit un'illustrazione che ritrae in 6 piccoli ritratti di Kars, di Battle Tendency, Dio Brando di Stardust Crusaders, Yoshikage Kira, il boss mafioso Diavolo, Enrico Pucci e infine il presidente degli Stati Uniti, Funny Valentine. Tutti sono stati rappresentati con uno stile semplice, diverso da quello originale, e sono accompagnati da scritte sullo sfondo che riportano i nomi dei rispettivi Stand, escluso ovviamente Kars che appartiene ad un'epoca in cui tali poteri non erano entrati a far parte della serie.

Per creare un quadro completo dei maggiori antagonisti, il fan ha deciso di inserire anche Pucci e Valentine, rispettivamente appartenenti a Stone Ocean e Steel Ball Run, nonostante non ci siano ancora informazioni degne di nota riguardo le trasposizioni animate delle avventure di Jolyne Kujo e Johnny Joestar.

