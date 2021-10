Jojo: tutta la malvagità di Kars concentrata nell'ultimo Nendoroid della serie

Prima di prendere parte all’avventura del nipote Jotaro Kujo, Joseph Joestar è stato il protagonista della seconda parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo, Battle Tendency, dove ha dovuto affrontare avversari estremamente pericolosi: gli Uomini del Pilastro, creature millenarie guidate dal potente Kars, che ha ricevuto il suo Nendoroid ufficiale.

Il titolo di antagonista principale dell’opera di Hirohiko Araki rimane sicuramente Dio Brando ma va considerata l’importanza delle azioni di Kars, che essendo il creatore della Maschera di Pietra, e di conseguenza dei Vampiri, ha effettivamente causato l’inizio delle disavventure dei Joestar, visto con Jonathan in Phantom Blood.

Un villain della sua caratura non poteva certamente restare fuori dalla linea di Nendoroid dedicati alla serie, e di recente Good Smile Company ha presentato ai fan la splendida e dettagliata figure che potete vedere nel post disponibile in calce. Sebbene non siano stati rivelati dettagli, se non la possibilità di preordinarlo dal 28 ottobre 2021, è plausibile pensare ad un prezzo che si aggirerà attorno ai 50 dollari americani, e ad una finestra di lancio generica fissata al 2022.

I dettagli e i gadget inseriti permettono di vedere Kars in ogni forma, sia col turbante che con la preziosa Pietra Rossa dell’Asia, che gli consente di vivere liberamente anche alla luce del Sole, nonostante la sua natura di Vampiro.

Per concludere vi lasciamo ai rumor sul prossimo spin-off di Jojo, e ricordiamo che a dicembre arriverà su Netflix Stone Ocean, sesta parte dell'epopea generazionale di Araki.