Jojo: Maurizio Merluzzo ricorda le origini del manga di Araki, cosplay in arrivo?

La serie Le Bizzarre Avventure di Jojo ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, rappresentando uno dei pilastri fondamentali dell'industria del fumetto giapponese, e influenzando artisti in ogni campo, tra cui il doppiatore Maurizio Merluzzo, che in un recente post ha descritto al sua incredibile passione per l'opera di Araki.

Grande appassionato di manga e anime, nonché voce di Zamasu in Dragon Ball Super, Ling Yao in Fullmetal Alchemist Brotherhood e Lord Boros di One Punch Man, solo per citarne alcuni, Merluzzo, come potete vedere nel post riportato in calce, ha dichiarato di aver letto interamente le disavventure della famiglia Joestar ben 3 volte, e di aver anche seguito la trasposizione animata realizzata da David Production.

Proprio riguardo quest'ultima, il doppiatore toscano, ha voluto sottolineare l'ottimo lavoro fatto dallo studio per la realizzazione di Vento Aureo, auspicandosi la stessa qualità per Stone Ocean, annunciata durante l'evento Joestar: The Inherited Soul. Ribadendo il suo amore per la serie, Merluzzo ha ammesso di voler fare un cosplay, condividendo anche una sua vecchia foto nei commenti, dove vestiva i panni di Giorno Giovanna.

Ricordiamo che la star del wrestling Damien Priest ha omaggiato Diavolo di Vento Aureo, e vi lasciamo al geniale cosplay di LowCost dedicato a Josuke Higashikata.