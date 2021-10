Jojo e il meme dei To Be Continued sbarca sui Griffin: il video del finale diventa virale

Le Bizzarre Avventure di Jojo hanno scritto la storia: Hirohiko Araki ha creato una serie davvero immortale che ora si avvia verso la nona parte Jojo Lands. Con l'anime di David Productions poi, i vari Jojo con i loro compagni sono entrati ancora più in profondità nel memeverse, con gli episodi che hanno dato vari spunti alla rete e non solo.

Mentre il meme di Jotaro Kujo e Dio Brando viene reinterpretato con Dragon Ball e tanti altri manga e anime dai fan, c'è anche chi approfitta di un altro meme di Jojo per portarlo ufficialmente in TV. I Griffin è una delle sit-com animate statunitensi più famose che nel tempo ha sfruttato vari brand come Star Wars, Harry Potter e tanti altri per creare battute, parodie e gag di ogni genere. Con uno degli ultimi episodi della recente stagione, i Griffin ne hanno approfittato e hanno tirato dentro anche Jojo con il meme To Be Continued.

Alla fine di ogni episodio della terza serie bizzarra, David Productions fa partire le note di Roundabout e fa apparire la freccia con un "To Be Continued" in basso a sinistra negli schermi. Lo stesso è stato fatto dai Griffin nell'episodio "Brief Encounter", i cui momenti finali sono disponibili nel video in basso. Un omaggio davvero divertente e interessante che mostra come Jojo abbia fatto breccia anche nel cuore dei produttori statunitensi.