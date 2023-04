Jojo: in memoria del piccolo Iggy arrivano i cafè ufficiali della serie

Il viaggio attraverso l’Egitto intrapreso da Jotaro Kujo al fianco di suo nonno Joseph Joestar e di un ben assortito gruppo di compagni, narrato in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stardust Crusaders, è caratterizzato da molti momenti toccanti, come la morte del piccolo Iggy, e per ricordarlo presto arriveranno dei café ufficiali dedicati alla serie.

Come accade spesso, in particolar modo negli ultimi anni, infatti la serie ha avviato delle collaborazioni ufficiali con delle catene di café e negozi pop-up per attirare gli appassionati di alcune delle opere più acclamate, dove è possibile acquistare anche gadget e collezionabili esclusivi. Stavolta al centro dell’iniziativa vi è proprio Iggy, il piccolo Boston Terrier che ha dimostrato coraggio, sacrificio e impegno per la missione di Jotaro, morendo a causa della brutale violenza di Vanilla Ice.

Una delle più grandi passioni di Iggy era il caffè, per questo un evento così raro particolare come l’apertura di locali di Jojo è coincisa con un vero e proprio omaggio al personaggio, come potete anche vedere dalle immagini promozionali riportate nel post in calce. A partire dal 22 aprile fino al 7 maggio, in Giappone, apriranno diversi Jojo café, dove sarà possibile bere e mangiare cibi con riferimenti alla serie, ma anche acquistare prodotti e merchandise esclusivi, inerenti anche a Diamond Is Unbreakable. Tra le particolarità saranno disponibili anche borse da viaggio e grembiuli con disegnato il muso di Iggy.

Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ecco un fedele cosplay di Jotaro Kujo, e vi lasciamo alla nostra recensione di Jojo: Stardust Crusaders.