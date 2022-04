Jojo: questo è il miglior cosplay di Dio Brando che abbiate mai visto

La saga de Le Bizzarre Avventure di Jojo è ormai parte di uno dei franchise più amati al mondo. Hirohiko Araki, infatti, ha costruito una storia affascinante, dinamica e divertente nonostante il passare delle generazioni all’interno del suo stesso capolavoro.

Il sensei è attualmente alle prese con la parte 9 di Jojo, JOJO LANDS, che dovrebbe compiere il suo debutto durante il corso del 2022. Parallelamente al manga, invece, Netflix sta lavorando alla parte 2 di Stone Ocean che dovrebbe tornare sul piccolo schermo durante la stagione autunnale coi nuovi episodi. Ad ogni modo, tra quei personaggi che sono indelebili nel cuore degli appassionati spicca senza alcun dubbio il celebre villain della saga, Dio Brando.

Proprio allo storico antagonista, il cosplayer cinese siweiperfect ha dedicato una splendida interpretazione personale, la stessa che potete apprezzare in calce alla notizia, che ha fatto il giro del web grazie all’incredibile fedeltà al personaggio originale. Ovviamente non manca un discreto lavoro in fase di post-produzione, ma resta comunque superlativo il risultato finale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay di Dio Brando, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell’apposito riquadro riservato qua sotto.