Jojo: i migliori episodi di Phantom Blood secondo Ai Fairouz, doppiatrice di Jolyne Cujo

L'annuncio dell'anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean ha creato grandi aspettative, e mentre crescono le aspettative nei confronti dell'ultima produzione di David Production, la doppiatrice della protagonista Jolyne Cujo, Ai Fairouz, ha pubblicamente rivelato quali sono i suoi episodi preferiti della prima parte, Phantom Blood.

Grande appassionata dell'ormai trentennale serie di Hirohiko Araki, Fairouz aveva già discusso in passato dell'opera, analizzando la contesa tra la famiglia Joestar e Dio Brando, per tornare di recente con le proprie opinioni riguardo le migliori puntate, un modo simpatico di aspettare il debutto di Stone Ocean, previsto per il mese di dicembre su Netflix.

Le prime rivelazioni riguardano due episodi della prima sezione della lunga genealogia degli Joestar, con protagonista Jonathan e in un'epoca in cui non c'erano ancora gli Stand, sostituiti dalla tecnica delle Onde Concentriche. È stato l'account ufficiale di Le Bizzarre Avventure di Jojo a diffondere la notizia, col post riportato in fondo alla pagina, dando così inizio ad una serie di tweet dedicati ai consigli di Ai Fairouz.

La doppiatrice è stata colpita in particolare dalle prime apparizioni di Robert E.O. Speedwagon e Will Antonio Zeppeli, rispettivamente negli episodi 2 e 4 della prima stagione. Si tratta di personaggi fondamentali per i risvolti narrativi della storia di Jonathan, senza i quali lui stesso non sarebbe riuscito a fronteggiare la minaccia di Dio Brando. Inoltre, dalle sue opinioni, emerge anche un grande interesse nei confronti delle Onde Concentriche, e della loro potenza contro i vampiri.

Siete d'accordo con quanto dichiarato da Fairouz? Fatecelo sapere con un commento. Per concludere vi lasciamo ad un singolare crossover tra Jojo e Matrix, e vi ricordiamo che Jolyne è stata omaggiata con un simpatico cosplay.