JoJo diventa un musical: Hirohiko Araki torna a disegnare Jonathan Joestar e Dio Brando

Era il 1987 quando il talentuoso e folle Hirohiko Araki introdusse al mondo Jonathan Joestar e Dio Brando, personaggi del suo capolavoro Le Bizzarre Avventure di JoJo. Ai tempi, la serie non presentava ancora gli iconici Stand che avrebbero successivamente caratterizzato il franchise, ma il manga catturò comunque l'attenzione del pubblico.

Nella prima saga di JoJo, Phantom Blood, Dio Brando si trasforma in un vampiro, mentre Jonathan Joestar manipola l'energia dell'onda in modo straordinario. Questo arco narrativo ha svolto un ruolo fondamentale nel guidare gli appassionati di anime attraverso il mondo unico e stravagante di Araki.

Dopo quasi quarant'anni dalla prima uscita, il Giappone si sta preparando per un evento senza precedenti: il 6 febbraio Jonathan e Dio Brando torneranno in uno spettacolo teatrale live-action e musicale che darà vita alle loro iconiche avventure. L'evento si terrà al Tokyo Imperial Theatre, nella capitale giapponese.

Per festeggiare questa notizia, Hirohiko Araki è tornato ad illustrare i personaggi protagonisti di Phantom Blood con il suo stile di disegno attuale, immaginando come sarebbero Jonathan Joestar e Dio Brando, in compagnia del cane Danny, se avessero debuttato oggi. Vi lasciamo questo meraviglioso e nostalgico artwork in calce all'articolo.

Non è la prima volta che la serie torna "indietro nel tempo": poche settimane fa delle promo di Jojo nostalgiche hanno esplorato la storia del manga, da Phantom Blood fino a The JOJOLands, l'ultima opera ancora in corso di Araki.