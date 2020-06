Da Jojo a Naruto: Kishimoto dedica un disegno a Giorno di Vento Aureo

Uno dei mangaka che ha fatto più parlare di sé negli ultimi anni, Masashi Kishimoto, autore della celebre serie Naruto, ha realizzato un'illustrazione del personaggio di Giorno Giovanna, protagonista della quinta trasposizione animata dell'opera di Hirohiko Araki, Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

Come era avvenuto nel mese di aprile, quando Eiichiro Oda aveva pubblicato la sua versione di Jotaro Kujo, uno dei personaggi più ricorrenti nella serie di Araki, anche Kishimoto ha voluto interpretare a modo suo il figlio illegittimo di Dio Brando, Giorno.

In un'avventura incredibile nel nostro paese, Giorno cercherà, insieme ai suoi compagni, di eliminare del tutto l'organizzazione mafiosa conosciuta come Passione e il suo capo, ovvero Diavolo. Nonostante le due opere non abbiano molto in comune, se non si considera il rapporto generazionale che in Naruto è presente solamente se si considera la più recente Boruto: Naruto Next Generations, Kishimoto ha voluto comunque rendere omaggio ad uno dei personaggi più controversi dell'universo creato da Araki, e potete trovare il suo disegno di Giorno e dello Stand Gold Experience in fondo alla pagina.

Di sicuro un'idea che colpirà molti appassionati delle due serie, che non hanno mai ottenuto un crossover ufficiale. Aspettando notizie riguardanti la sesta stagione dell'anime di Jojo vi lasciamo alla nostra recensione di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo.