Jojo: nasce la linea di lingerie ispirate a Jolyne e alle donne di Stone Ocean

Era fine 2021 quando su Netflix aveva fatto il suo debutto Stone Ocean, la sesta parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Stavolta la protagonista è una ragazza, una Jolyne Kujo che ha molto carattere e che non ha paura di affermare la propria femminilità. C'è stato quindi un cambio di paradigma nella proposta di Hirohiko Araki in questa serie.

Anche la sesta parte di Jojo è stata molto apprezzata in Giappone e nel resto del mondo, tuttavia ora si è conclusa anche questa serie. Il finale particolare di Stone Ocean è rimasto impresso nella mente di molti, dato che darà il via a un nuovo universo. Il vecchio rimane comunque molto apprezzato, e la dimostrazione arriva da un prodotto che recentemente ha visto la luce.

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean riceverà una linea di lingerie dedicata. Premium Bandai ha stretto una partnership con Bradelis New York, un'azienda statunitense che si occupa proprio della realizzazione di abbigliamenti da intimo. Dalla fine del mese, sarà possibile pre ordinare questi prodotti. Come si vede nell'immagine in basso, uno dei modelli è a tinte verdi. Alla fonte invece è possibile vedere altre immagini, con lingerie rosse e nere che possono accogliere anche altri accessori speciali, come una piccola collana dello stesso materiale che ricorda il simbolo a farfalla di Jolyne Kujo.

Le trame ricordano molto gli abiti della protagonista de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean e sicuramente anche nella serie le starebbero bene. Un altro passo verso l'ampliamento del merchandising della serie, e voi le acquistereste?