Jojo: nuovo evento fissato per giugno, in arrivo la data d'uscita di Stone Ocean?

L'annuncio della trasposizione animata della sesta parte di Le Bizzarre Avventure di Jojo, ha immediatamente catturato l'attenzione dei milioni di appassionati dell'opera, i quali, stando alle anticipazioni riguardanti il prossimo evento dedicato al franchise, potrebbero presto scoprire quando assisteranno alla storia di Jolyne Kujo.

Infatti l'emozione generale riguardante l'anime di Stone Ocean sembra aver già allontanato gli spettatori e gli appassionati dall'avventura vissuta da Giorno Giovanna in Vento Aureo, la quale tornerà comunque sotto i riflettori proprio durante l'evento Jojo's New Departure, che si terrà dall'11 giugno fino al 30 giugno al secondo piano della Tower Records, specificamente nel Shibuya Store.

I vari dettagli riguardanti l'esibizione, che conterrà naturalmente dei panel di presentazione di ben nuove cinquanta figure, e numerose illustrazioni dedicati ai protagonisti della quinta stagione, oltre a qualche disegno dedicato proprio a Jolyne. Coloro che parteciperanno all'evento celebrativo potranno inoltre acquistare diversi gadget e oggetti da collezione, che in passato hanno riscosso grande successo, e riproposti quindi per l'occasione.

La presenza di materiale artistico riguardante Jolyne potrebbe significare che nel corso dell'evento verrà rivelata la data d'uscita, o per lo meno il periodo indicativo, in cui debutterà l'anime di Stone Ocean. Ricordiamo che di recente Jojo ha incontrato Pokémon in un crossover a dir poco stravagante, e vi lasciamo rivivere le origini del manga tramite un messaggio di Maurizio Merluzzo.