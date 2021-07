Jojo: l'onorevole Polnareff è pronto ad affrontarvi nel bel cosplay di Jannet

L'evoluzione di Le Bizzarre Avventure di Jojo è stata molto marcata, soprattutto grazie all'introduzione degli Stand nella terza serie, Stardust Crusaders. L'avventura di Jotaro viene considerata uno degli apici dell'opera di Araki, e questo è dovuto alla presenza di personaggi indimenticabili al fianco del protagonista, come Jean Pierre Polnareff.

Inizialmente Polnareff appare unicamente interessato a vendicare sua sorella Sherry, uccisa da J. Geil, l'uomo con duo mani destre e possessore dello Stand Hanged Man. Una volta trovato, e ucciso il killer, Jean Pierre decide di seguire Jotaro nel suo viaggio in Egitto, diventando uno dei suoi migliori alleati fino allo scontro finale con Dio Brando.

Polnareff tornerà anche nella quinta parte, Vento Aureo, per essere brutalmente sconfitto da Diavolo, boss dell'organizzazione mafiosa Passione. A causa della dura battaglia, Polnareff perderà diverse parti del corpo, e in seguito ad una strana serie di eventi, finirà nel corpo di una tartaruga, rimanendo alleato di Giorno Giovanna. Un personaggio con questo percorso non poteva non rientrare tra i preferiti da parte degli appassionati, e una fan ha deciso di omaggiarlo con lo spettacolare cosplay che potete vedere nell'immagine in fondo alla pagina.

La cosplayer jannetincosplay ha ricreato molto bene il design di Polnareff, con particolare attenzione ai capelli e agli orecchini a forma di cuore spezzato, e alla resa delle ombre in perfetto stile Araki. Fateci sapere cosa ne pensate di questo cosplay con un commento qui sotto.

Ricordiamo che all'Anime Expo sarà presente un panel dedicato a Jojo, dove probabilmente sarà rivelata la data d'uscita dell'anime di Stone Ocean, e vi lasciamo ad un bel cosplay dedicato a Lisa Lisa.