JoJo, tutte le opening dalla più brutta alla più bella

David Production ha cominciato a occuparsi dell'adattamento di Le Bizzarre Avventure di JoJo nel 2012, con una prima stagione di 26 puntate che raccontava le prime due parti Phantom Blood e Battle Tendency. Risale invece al 2021/22 la trasposizione della Parte 6 Stone Ocean, ma quali sono le opening migliori di Le Bizzarre Avventure di JoJo?

Con all'attivo un totale di 190 puntate suddivise in sei parti, JoJo conta 12 sigle di aperture. In attesa dell'uscita dell'adattamento della settima parte di JoJo, Steel Ball Run, eccole dalla più brutta alla più bella in questa classifica:

Alle ultime due posizioni di questa classifica si posizionano quasi a pari merito "chase" e "Theme of Thus Spoke Kishibe Rohan". La prima è la sigla di apertura degli episodi della seconda parte di Diamond is Unbreakable, mentre la seconda è invece l'opening dell'OVA dedicato al personaggio di Rohan Kishibe.

Troviamo poi "STONE OCEAN" di ichigo, tema di apertura della sesta parte dell'opera. Si tratta di una opening travolgente, dinamica, appariscente e colorata, che mostra la prigione di Green Dophin Street e il luogo in cui Jolyne e compagni combattono.

"Stand Proud" è la sigla di Stardust Crusader, cantata dall'artista Jin Hashimoto. Come suggerisce il titolo stesso, questa sigla rappresenta il passaggio al concetto di Stand. Il filmato offre il giusto spazio ai diversi protagonisti della serie e persino al povero Jonathan.

Altra sigla di Stardust Crusader è "Sono Chi No Kioku -end of the WORLD-". L'opening della seconda parte di Stardust Crusader è decisamente più drammatica della precedente e adotta colori più intensi e suggertimenti sul potere di fermare il tempo.

"Great Days" di Karen Aoki e Daisuke Hasegawa è l'opening della seconda parte di Diamond is Unbreakable. In questa sigla viene messo in risalto l'amore di Josuke Higashikata per la città di Morioh.

La seconda sigla di Stone Ocean è "Heaven's Falling Down", l'apertura più recente dell'anime di JoJo. La voce potente della cantante Sana esprime la determinazione di Jolyne Kujo, mentre il filmato combina animazioni tradizionali ad altre computerizzate. La tavolozza di colori è scura e profonda, per poi esplodere con del verde acceso, blu e rosa. A proposito, avete già letto la nostra recensione di JoJo Stone Ocean?

"Traitor's Requiem" è la sigla della seconda metà di Golden Wind. Di Daisuke Hasegawa, mostra la squadra di protagonisti in grave difficoltà mentre combatte contro alcuni degli Stand più spaventosi di JoJo.

"Crazy Noisy Bizzarre Town" accompagna i primi episodi di Diamond is Unbreakable. Della band J-Pop THE DU, ha un ritmo jazz, colori al neon e motivi geometrici. Josuke Higashikata e gli altri personaggi ballano a rimo di musica e posano tra fumo e riflettori.

"Bloody Stream" di CODA è presente in Battle Tendency, ossia la seconda metà della primissima stagione di David Production. Questa apertura ribadisce la natura di Joseph Joestar e vanta colori vivaci.

"Fighting Gold" di Golden Wind è una splendida performance di Coda, in cui vengono esaltati alcuni dei combattimenti più belli di JoJo.

La opening più bella di Le Bizzarre Avventure di JoJo è "Sono Chi No Sadame", che accompagna i primissimi episodi di Phantom Blood. Cantata da Hiroaki Tominaga, introduce l'eroe Jonathan Joestar e il crudele Dio Brando.La primissima apertura dell'anime riesce a trasmettere l'essenza di JoJo, ispirando anche le aperture seguenti.