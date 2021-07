Jojo: l'opera di Araki prende forma in un magnifico crossover con lo Studio Ghibli

Le Bizzarre Avventure di Jojo è un'opera singolare, caratterizzata da diverse scelte stilistiche da parte del mangaka Hirohiko Araki, ed è diventata particolarmente popolare negli ultimi anni grazie alle buone trasposizioni animate di David Production, che l'8 agosto rivelerà nuovi dettagli su Stone Ocean, parte dedicata alla storia di Jolyne Kujo.

Considerata la crescente popolarità della serie, un appassionato ha deciso di inserire i personaggi dello stravagante universo di Araki nelle spettacolari e curate ambientazioni del celebre Studio Ghibli, realizzando delle illustrazioni crossover impressionanti.

Lo studio d’animazione fondato a Tokyo nel 1985 ha realizzato alcune delle pellicole animate più importanti, iconiche e remunerative della storia del cinema, che continua a sperimentare e rinnovare i propri metodi, come visto in Earwig e la Strega, diretto da Goro Miyazaki. Si tratta quindi di una fusione unica quella realizzata dall’artista @JJBAcontents, che ha saputo rappresentare alcuni dei personaggi di Jojo, come Dio Brando, Kakyoin, Jonathan e Josuke, ricalcando sapientemente lo stile del visionario maestro Hayao Miyazaki. Cosa ne pensate di questo crossover? Vorreste vederne altri magari con protagonisti di altre opere?

Ricordiamo che Polnareff ha ottenuto un onorevole cosplay femminile, e vi lasciamo ai dettagli riguardanti la prima mostra che si terrà nell'Academy Awards Museum, dedicata a Miyazaki.