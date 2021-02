JoJo: un parco a tema permetterà ai fan di immergersi nel mondo dei Joestar

Mentre prosegue la pubblicazione dell'ottava parte di Le Bizzarre Avventure di JoJo, il manga di Hirohiko Araki diventa il soggetto di un nuovo parco a tema. Entriamo più nel dettaglio.

Il nuovo parco divertimenti si chiamerà JoJo World e sarà situato a Yokohama dove rimarrà aperto per un periodo di tempo limitato. Il Giappone non è nuovo a presentare questo tipo di progetti, numerose opere infatti in passato hanno ispirato svariate attrazioni, come ad esempio ONE PIECE o L'Attacco dei Giganti.

Mentre gli appassionati attendono il più grande evento a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo che si svolgerà nell'Aprile 2021, sperando nell'annuncio di una trasposizione animata per la sesta parte dell'opera dal titolo Stone Ocean, essi potranno far visita alle numerose attrazioni che verranno aperte al pubblico il 5 Marzo e rimarranno tali fino al giorno 9 Maggio. Oltre a svariati giochi ispirati alle storie di Araki sarà possibile acquistare prodotti dedicati al franchise.

Per i numerosi lettori dell'opera sarà inevitabile fare il confronto con "Polnareff Land" il parco divertimenti fittizio che, in un capitolo della terza parte, venne immaginato da Jean Pierre Polnareff desideroso di diventare famoso. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

Infine riporto una news riguardante una clip virale in cui è possibile osservare cosa vedrebbero i passanti durante uno scontro di Le Bizzarre Avventure di JoJo.