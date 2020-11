Jojo: ecco perché Bruno Bucciarati merita uno spin-off sul suo passato

La storica serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo ci ha presentato nel corso degli anni personaggi indimenticabili, che rivestono alla perfezione il ruolo che Hirohiko Araki gli ha fatto svolgere. Nella quinta serie, Vento Aureo, uno dei protagonisti più apprezzati è stato Bruno Bucciarati, per questo è necessario uno spin-off dedicato a lui.

Prima che il vero protagonista della generazione di Vento Aureo, Giorno Giovanna, entrasse effettivamente in gioco, Bucciarati aveva già preparato la sua squadra di "vigilanti", e grazie al suo carattere era già riuscito a conquistare moltissimi lettori e spettatori. Per quanto ricopra comunque un ruolo alquanto importante, sarebbe interessante vederlo come protagonista assoluto, di cui ha alcuni tratti fondamentali.

Primo fra tutti è il fatto che Bruno è un personaggio estremamente attivo, che rifiuta la sconfitta ed è pronto a reagire immediatamente di fronte alle ingiustizie. Come gli altri protagonisti, Jonathan, Joseph e Jotaro, Bruno ha infatti un'attitudine che permetterebbe alla trama di proseguire in maniera quasi automatica, seguendo la regola narrativa secondo cui il protagonista non deve subire gli eventi, ma innescarli. Basti pensare ad esempio a quando da ragazzo ha affrontato dei mafiosi che spacciavano droga, e che è riuscito a salvare suo padre da una situazione molto pericolosa.

Inoltre se si considera il fatto che come Joseph e Giorno, Bucciarati sia un abile e soprattutto intelligente stratega durante i combattimenti, uno spin-off potrebbe mostrarci la sua crescita come possessore dello Stand Sticky Fingers. Nel corso della serie regolare, tramite alcuni flashback abbiamo visto come Bucciarati ha reclutato i membri della sua squadra, Guido Mista, Leone Abbacchio, Fugo e Narancia Ghirga, e nonostante i ricordi fossero pieni di dialoghi e molti elementi narrativi, uno spin-off potrebbe renderli ancora più intensi e memorabili, mostrando quanto siano state dure e complicate le vite di tutti loro.

Voi cosa ne pensate di una storia incentrata sul passato e sulla crescita di Bucciarati? Vi farebbe piacere? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.