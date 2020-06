Jojo: quale sarà il prossimo progetto anime per la serie?

La quinta stagione di Le Bizzarre Avventure di Jojo , Vento Aureo, si è conclusa l'anno scorso, e ci ha presentato le avventure di Giorno Giovanna, figlio del villain Dio Brando, contro l'associazione mafiosa conosciuta come La Passione, e naturalmente anche il suo capo, Diavolo.

In questo arco di tempo i fan continuano a chiedersi quando sapremo qualche dettaglio inerente il seguito della serie anime basata sull'opera di Hirohiko Araki, e mentre è quasi scontato ipotizzare un ritorno con la sesta stagione, Stone Ocean, l'annuncio di un panel di Warner Bros. previsto per il prossimo mese ci ha fatto pensare a numerosi, e possibili, progetti in serbo per la serie.

La prima ipotesi, probabilmente quella più concreta, riguarda appunto Stone Ocean, che dovrebbe portare sugli schermi le avventure di Jolyne Kujo, figlia del protagonista di Stardust Crusaders, Jotaro Kujo. Di sicuro una delle più stravaganti storie dell'intero franchise creato da Araki.

La seconda possibilità riguarda una light novel scritta da Kohei Kadono e illustrata da Araki stesso, ovvero Purple Haze Feedback. Nei 6 mesi successivi a quanto raccontato in Vento Aureo vediamo Pannacotta Fugo, possessore dello Stand Purple Haze, lasciare il gruppo Bucciarati, in quanto non è stato in grado di colpire il boss di Passione, Diavolo.

Per quanto riguarda uno dei prossimi progetti che molti fan vorrebbero vedere realizzati in anime, è la trasposizione della "settima stagione", Steel Ball Run, che segue le avventure di Johnny Joestar in una realtà alternativa, durante una gara a cavallo negli Stati Uniti del 1890.

Per quanto la prima serie, che racchiude Phantom Blood e Battle Tendency, sia relativamente recente, ovvero del 2012, non è impossibile pensare ad un remake che potrebbe estendersi anche per la terza stagione. Inoltre è possibile che Rohan Kishibe, personaggio apparso in Diamond is Unbreakable, ottenga un nuovo OAV.